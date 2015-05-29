Кличко: Всі незаконні МАФи на Севастопольській площі будуть прибрані, незважаючи на опір

У понеділок мер доручив очільнику Солом’янського району до п’ятниці упорядкувати стихійну та незаконну торгівлю на Севастопольській площі. На сьогодні на площі немає стихійної торгівлі і прибрали 10 незаконних МАФів, водночас власники трьох кіосківзаблокували свої МАФи, не дозволяючи їх демонтувати, повідомляє прес-служба КМДА.

«Люди звертаються до мене і скаржаться, що тут неможливо пройти. Звісно, вам дуже не подобається, що вас хочуть прибрати. Тут жвавий рух, але в цьому місці торгівля заборонена. Я не знаю, яким шляхом вам вдалося поставити тут кіоск. Існують червоні лінії, де заборонено встановлювати будь-які споруди. Тут менше 3 метрів від дороги, тут проходить магістраль. Тому прибирайте машину і кіоск. Щоб ви тут не влаштовували, МАФ ми все одно приберемо», – сказав Віталій Кличко підприємцям, які чинили опір демонтажу.

Читайте такожСтолична влада виділила кошти на сучасний спортмайданчик для однієї із шкіл Києва

Мер наголосив, що Київ буде містом парків і скверів, а не МАФів.

«Люди повинні торгувати у спеціально облаштованих місцях, на ринках, а не де кому заманеться», – підкреслив Віталій Кличко.

Місцеві мешканці, які зустрічали мера, дякували йому за прибирання Севастопольської площі від незаконних кіосків і торгівців. Мер також доручив департаменту благоустрою КМДА облаштувати клумби і впорядкувати територію на місці демонтованих МАФів.