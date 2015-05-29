Кличко: "Нова пішохідна зона на набережній Дніпра – приклад сучасного громадського простору"

Про це сказав київський міський голова Віталій Кличко, передає прес-служба Київської міської держадміністрації. "Ми працюємо над тим, щоб таких куточків у Києві було більше", сказав Віталій Кличко під час відкриття пішохідної зони на набережній Дніпра.

Читайте такожДо Дня Києва у центрі відкриють оновлений квітковий годинник

"Рік тому ми відкрили транспортну розв’язку на Поштовій. Тепер відкриваємо пішохідну зону. Сучасна, освітлена, гарний пейзаж – Дніпро, Труханів острів. Можна прогулятися, проїхатися велосипедом. Сподіваємось, багато киян тут відпочиватимуть. Ми, крок за кроком, робимо зміни, щоб Київ ставав справжньою сучасною європейською столицею. І ця пішохідна зона – один з прикладів того, що ми рухаємося в бік Європи", – зазначив Віталій Кличко.

Мер підкреслив, що нова пішохідна зона відповідає всім європейським стандартам і вимогам. Зокрема, тут передбачені пандуси і ліфти (які будуть встановлені найближчим часом) для людей з обмеженими можливостями.

Директор КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" Володимир Кислицин розповів, що міська влада фінансує проект в повному обсязі і будівельники вчасно отримують зарплати. Він також зауважив, що в рамках реконструкції будівельники проклали нові комунікації – газопровід, тепломережі, каналізаційні труби. Пішохідна зона облаштована лавами, урнами, клумбами. Реконструйована набережна протяжністю 700 м дає можливість вільного проходу з історичної частини Подолу через підземний пішохідний перехід (Набережне шосе) до пам’ятника Магдебурзькому праву і пішохідного мосту.

Повністю завершити благоустрій центральної частини Поштової площі планують до Дня Незалежності.