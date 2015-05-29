Останній дзвоник у Києві: випускники у патріотичних стрічках і школярі у вишиванках (фотогалерея)

Лейтмотивом останнього дзвоника цього року стали патріотичні настрої. Вчорашні 11-класники, які завтра, 30 травня, будуть відзначати свій випускний, одягли жовто-блакитні стрічки в кольори прапора України.

У той же час, школярі молодших і середніх класів одягли у святкову п'ятницю під шкільну форму вишиванки, а деякі навіть прийшли в традиційних козацьких костюмах.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в п'ятницю, 22 травня, деякі учні Української школи-гімназії Сімферополя, яку після російської анексії перейменували в «Сімферопольську академічну гімназію», прийшли на «останній дзвоник» у вишиванках.

Разом з цим, в одній зі шкіл Сімферополя 22 травня випускники з'явилися на урочистій лінійці з прапором СРСР.