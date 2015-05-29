На День Києва метро працюватиме на годину довше

Про це повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен". Прес-служба також уточнила, що 30 травня з 20:00 до 21:00 станція "Олімпійська" буде закрита на вхід і вихід, станція "Палац спорту" - на вихід, а станція "Площа Льва Толстого" - на вхід. На час закриття поїзди слідуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки.

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У метрополітені також зазначили, що в разі перевищення перевізної спроможності станції після закінчення концерту на НСК "Олімпійський", можливо введення обмежень на вхід пасажирів до станцій "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".

Як повідомляв УНІАН, під час проведення 29, 30, 31 травня та 1 червня заходів до Дня Києва буде перекрита для руху транспорту низка центральних вулиць