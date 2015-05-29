Столична влада виділила кошти на сучасний спортмайданчик для однієї із шкіл Києва

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час відвідування школи №69 з нагоди свята останнього дзвоника, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Читайте такожКличко запевняє, що веломаршрут з Троєщини до центру міста буде зручним та безпечним

«Вчора на сесії Київради ми виділили кошти на спорудження нового спортивного майданчика у вашій школі. Цей спортивний комплекс буде облаштований сучасними тренажерами для занять фізкультурою та спортом. І вже після канікул у вересні всі ви зможете тут грати у футбол, баскетбол, займатися на тренажерах. Адже діти повинні бути здоровими та розвиненими і, звісно, добре вчитися. Це – ваше головне завдання», – зазначив Кличко.

Мер Києва також привітав випускників і відзначив, що з закінченням школи вони пройшли перший етап на своєму життєвому шляху, і тепер перед ними відкривається багато доріг та можливостей, тому важливо робити правильний вибір, вірити в себе і впевнено йти до своєї мети.

Окрім того, Кличко вручив дипломи кращим учням школи № 69 – переможцям всеукраїнських олімпіад і конкурсів.

«Життя – це змагання, як і спорт, де ти можеш довести, що ти кращий. І я вручаю дипломи тим, хто довів, що вони кращі», – сказав Кличко. Відповідаючи на запитання, який улюблений предмет був у нього в школі, Кличко відзначив, що це була географія.

«У нас був суворий викладач, і отримати п'ятірку було майже неможливо. А у мене були всі п'ятірки. Мій класний керівник дивиться і каже: «Кличко, ти мандрівником будеш, подорожуватимеш по всьому світу». І, знаєте, справдилося. Я побував майже у всіх країнах світу», – додав Кличко.