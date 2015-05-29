МВС: Вибуховий пристрій у магазині Roshen було закладено між стіною і кондиціонером (відео)

Як повідомили в прес-службі МВС, попередня правова кваліфікація - хуліганство (ч. 4 ст 296 Кримінального кодексу).

"О 23:11 до чергової частини Оболонського районного Управління міліції по спецлінії "102" надійшов виклик, що в магазині замкнув кондиціонер, пожежа. В подальшому правоохоронці встановили, що в результаті вибуху невстановленого предмета пошкоджена стіна. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

За адресою виклику були направлені слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь МВС, групу експертів вибухотехніків. По приїзду міліції на місце, виклик про пожежу та загорання магазину не підтвердився.

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"За попередньою інформацією, спрацював невідомий пристрій. В результаті вибуху в стіні утворився отвір діаметром 60 см. В середині магазину від ударної хвилі пошкоджені торгові полиці і частину товару. Правоохоронці встановили, що небезпечний предмет був закладений між стіною магазину і кондиціонером, який знаходиться на вулиці", - повідомляють правоохоронці.

Також, пошкоджена профільна обшивка стіни, частина якої перебувала на землі поруч з місцем вибуху.

Вилучені на місці події предмети направлено на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр ГУ МВС України в Києві.