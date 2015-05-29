В магазині Roshen на Оболоні стався вибух (відео)

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

За їх словами, у магазині на вулиці Тимошенка стався вибух.

20 минут назад на Минской прозвучал взрыв. В квартире аж подпрыгнул диван. Пострадал магазин Рошен. На месте. Две машины скорой помощи и две пожарные машины. В фасаде возле кондишинов огромная дыра. Posted by Юлія Палійчук on Thursday, May 28, 2015

«Всередині рошена на мінський дим і розкидані цукерки. Загорання не було. Є велика дірка у стіні біля кондиціонерів. Шматок понівиченого профільного шматка стіни лежить поруч. Але перехожі кажуть шо все таки стріляли з мухи», - йдеться в повідомленні.

Всередині рошена на мінський дим і розкидані цукерки. Загорання не було. Є велика дірка у стіні біля кондиціонерів. Шма... Posted by Vitaliy Selyk on Thursday, May 28, 2015

На місці працюють співробітники ДСНС, міліції. За даними правоохоронців, постраждалих немає.