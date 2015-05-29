В магазині Roshen на Оболоні стався вибух (відео)
В Києві на Оболоні пізно ввечері в магазині Roshen стався вибух.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
За їх словами, у магазині на вулиці Тимошенка стався вибух.
20 минут назад на Минской прозвучал взрыв. В квартире аж подпрыгнул диван. Пострадал магазин Рошен. На месте. Две машины скорой помощи и две пожарные машины. В фасаде возле кондишинов огромная дыра.Posted by Юлія Палійчук on Thursday, May 28, 2015
«Всередині рошена на мінський дим і розкидані цукерки. Загорання не було. Є велика дірка у стіні біля кондиціонерів. Шматок понівиченого профільного шматка стіни лежить поруч. Але перехожі кажуть шо все таки стріляли з мухи», - йдеться в повідомленні.
Всередині рошена на мінський дим і розкидані цукерки. Загорання не було. Є велика дірка у стіні біля кондиціонерів. Шма...Posted by Vitaliy Selyk on Thursday, May 28, 2015
На місці працюють співробітники ДСНС, міліції. За даними правоохоронців, постраждалих немає.
Водночас, як повідомив УНІАН Олександр Терещук, який разом з правоохоронцями прибув на місце події "судячи з пошкоджень якихось застосувань зброї не виявлено, скоріш за все хтось кинув предмети схожі на петарду". Також Терещук зазначив, що вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом хуліганства (стаття 296 ККУ). Відповідаючи на питання чи є постраждалі внаслідок інциденту, начальник київської міліції відповів, що немає.
Отакий от тест 3G... Трохи відео з місця вибуху Рошен на Оболоні #твіт5pic.twitter.com/V5DICLNNFN
— Oleksandr Arhat (@olarhat) May 28, 2015