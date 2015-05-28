Кличко запевняє, що веломаршрут з Троєщини до центру міста буде зручним та безпечним

Про це Кличко заявив під час відкриття першої черги веломаршруту, який з’єднає Троєщину з центром міста.

"Сьогодні ми запускаємо першу чергу веломаршруту, майже 5 кілометрів, на Трухановому острові від Московського мосту до Пішохідного мосту. Тут були нанесені знаки про обмеження швидкості руху до 20 км/год, також встановлені інформаційні щити зі схемою веломаршруту та навігаційні вказівники. А зі сторони Московського мосту встановлений шлагбаум, який обмежує рух автомобілів по вулиці Труханівській", - зазначив Кличко.

"Впевнений, Київ має бути містом комфортним для всіх, і для велосипедистів зокрема. Я сам майже кожного ранку їжджу на велосипеді на Трухановому острові. І не лише я, а й тисячі велосипедистів столиці. У багатьох європейських містах велосипед - дуже популярний вид транспорту. Ми хочемо, щоб так було і в Києві. Веломаршрут, який з’єднає Троєщину з Європейською площею – це гарний старт, щоб киянам було зручно пересуватися містом на велосипедах", - наголосив Кличко.

Мер Києва додав, що столична влада розробила комплексну схему інфраструктури рекреаційної зони на Трухановому острові. "Ми також відкриваємо велопаркінги з двох сторін острова та плануємо запустити електротаксі, які рухатимуться вздовж острова. А для людей, які приїжджають на автомобілях, є парковки і прокат велосипедів. Таким чином ми стимулюємо і розвиток малого бізнесу, який працює на Трухановому і платить податки в бюджет міста", - зазначив мер.

Роботи з будівництва велодоріжки тривають – всього заплановано 7 черг ділянок, які з’єднають Троєщину з центром міста. Найближчим часом на Володимирському узвозі планується будівництво підпірних стін і поновлення асфальтобетонного покриття, після цього буде відкрита ділянка веломаршруту від вулиці Бальзака (непарної) по проспекту Ватутіна до мосту через річку Десенка. На проспекті Ватутіна тривають роботи із розширення тротуару. Ширина велодоріжки у цій зоні - 1,5 метра. Також там буде встановлено додаткове освітлення. На Троєщині ж веломаршрут продовжать від вулиці Бальзака до вулиць Цвєтаєвої, Сабурова і Драйзера.

Загалом, веломаршрут протяжністю 21,6 кілометра від Троєщини до Європейської площі буде запущений, за словами представників комунального підприємства-виконавця робіт, до середини липня. Облаштування велодоріжки відбувається за рахунок міського бюджету відповідно до програми економічного і соціального розвитку Києва.