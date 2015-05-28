Європейська столиця неможлива без творчої еліти - заступник голови КМДА

І Мистецька премія «Київ» є безперечною рушійною силою такої підтримки, що забезпечить прогрес столичного мистецтва на кілька десятиліть. У цьому переконана заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

«Премія «Київ» – це не лише знак уваги та підтримки геніальним митцям, це ще й можливості. Завдяки таким заходам столиця популяризує кращі досягнення киян. Адже саме в Києві зароджуються нові віяння і погляди у галузі мистецтва. І міська влада пишається тим, що, навіть у такі важкі часи, нам вдалося зберегти цю премію», – додала вона.

Ганна Старостенко, вітаючи творчу еліту міста, також зазначила, що саме завдяки їх діяльності весь світ бачить, що Україна не тільки пізнає чужу культуру, а й сама створює геніальні шедеври.

«Віталій Кличко першим почав перетворювати наше місто на дійсно європейську столицю! І це пріоритетне завдання для всієї нашої команди! Але на шляху до нашої спільної мети неможливо обійтися без сприяння творчих геніїв, креативних і талановитих людей, таких як наші сьогоднішні лауреати», – сказала вона.

Вручення Мистецької премії «Київ» відбувається щорічно у рамках святкування Дня Києва з 2001 року. Переможцям вручається диплом, нагрудний знак і грошова премія, розмір якої становить 25 тис. грн.

Лауреатів визначає журі, створене при національних творчих спілках по кожній номінації. Остаточно переможців затверджує Оргкомітет, до яких входять представники творчих спілок та представники КМДА .

ЛАУРЕАТИ МИСТЕЦЬКОЇ ПРЕМІЇ «КИЇВ» У 2015 РОЦІ У галузі літератури – Мистецька премія «Київ» імені Євгена Плужника: ВАСИЛАШКО Василь Федорович – заслужений журналіст України, письменник − за поетичну збірку «Заговори, щоб я тебе побачив» (2013 - 2014 р.).

У галузі кіномистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Івана Миколайчука: За документальний фільм «Ігор Шамо. Постлюдія» (2014 р.):ЛАЗАРЕВСЬКА Юлія Леонідівна – автор сценарію, режисер і художник фільму; МАНДРИЧ Микола Олександрович – оператор фільму.

У галузі музичної композиції – Мистецька премія «Київ» імені Артемія Веделя: ІЩЕНКО Юрій Якович − заслужений діяч мистецтв України, композитор, кандидат мистецтвознавства − за мега-цикл з трьох великих симфонічних творів «Хваліте Господа з небес», «Душе моя», «Херувимська» (2012 р.).

У галузі театрального мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Амвросія Бучми: ЗАДНІПРОВСЬКИЙ Олександр Михайлович – народний артист України, актор Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка – за роль Хоми Кичатого у виставі «Назар Стодоля» за Т.Г.Шевченком.

У галузі образотворчого мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Сергія Шишка: КОВТУН Ольга Сергіївна – художник монументального живопису – за твори «Свято» (2013 р.); «На ковзанах» (2013 р.) , «Подружки» (2014 р.).

У галузі журналістики – Мистецька премія «Київ» імені Анатолія Москаленка: БОНДАР Юрій Володимирович – заслужений працівник культури України, журналіст, автор та упорядник книги спогадів про А.Москаленка «Вогонь його серця» – за серію публікацій останніх трьох років.

У галузі народного декоративного мистецтва – Мистецька премія «Київ» імені Сергія Колоса: ТОДОРЧУК Сергій Валерійович – майстер художньої кераміки, гончар – за серію творів «Козацький посуд» (2012 – 2014 рр.).