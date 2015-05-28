За ініціативи Кличка пенсіонери та люди з інвалідністю їздитимуть міським транспортом безкоштовно

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати підтримали проект рішення про внесення змін до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки, який було розроблено за дорученням Київського міського голови Віталія Кличка.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

Так, за ініціативи мера, київська влада бере на себе зобов’язання зберегти безкоштовний проїзд для киян-пільговиків: пенсіонерів, інвалідів 3 групи, учасників війни, членів сімей ветеранів війни, громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, трудові заслуги, для осіб, які доглядають за інвалідами. Крім того, пільговим проїзд залишиться і для учнів загальноосвітніх шкіл, батьків багатодітних сімей, соціальних працівників, патронажних сестер (356,7 тис. осіб).

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Також, київська влада надає право безоплатного проїзду взятим на облік в Києві особам, внутрішньо переміщеним з тимчасово окупованих територій, зони АТО і населених пунктів, розміщених на лінії зіткнення, що відносяться до вище зазначених категорій громадян (приблизно 40 тис. осіб).

До 1 січня 2016 року користуватися пільгами в наземному транспорті можна на підставі посвідчення, проте, вже з січня 2016 — за «Карткою киянина». У метрополітені: до 1 липня за посвідченнями, з липня — за «Карткою киянина».

Враховуючи збільшення контингенту, сума наданих послуг за пільговий проїзд в метрополітені, починаючи з червня місяця становитиме близько 47,6 млн грн. Виходячи з цього, сума наданих послуг КП «Київський метрополітен» пільговим категоріям населення у 2015 році становитиме близько 446,2 млн грн. Міським бюджетом на 2015 рік передбачено на зазначені цілі 33,7 млн грн. Тому, додаткова потреба в коштах становить 412,0 млн грн.

За даними Департаменту соціальної політики КМДА, «Картку киянина» вже отримали близько 580 тисяч городян. Учні можуть їздити на підставі учнівського квитка.