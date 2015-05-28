У КМДА обіцяють якісний ремонт у дитячих лікарнях

У першу чергу заступник голови КМДА оглянув приміщення басейну Поліклініки №1. Цей медичний заклад обслуговує близько 27 тисяч дітей. Роботу відновлювального лікування забезпечували два басейни, обладнання яких, через тривалий термін експлуатації, вийшло з ладу. Наразі приміщення басейнів потребують комплексного капітального ремонту, а обладнання – повної заміни, передає прес-служба відомства.

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«Як відомо, на здоров'ї не економлять, тим більше, коли мова йде про дітей. Тому КМДА збільшила видаткову частину на комплексний капремонт приміщень та обладнання для басейнів. Додаткові кошти у розмірі 200 тис. гривень будуть спрямовані на розробку ретельної проектно-кошторисної документації та повний капремонт дитячих басейнів», – сказав Михайло Радуцький.

У Дитячій клінічній лікарні №4 він оглянув приймальне відділення, яке потребує негайного ремонту, оскільки за 52 роки приміщення ремонтували один раз — у 1999 році. Загалом лікарня обслуговує 4 тис. дітей за рік, а приймальне відділення – 30-35 пацієнтів щодня.

«Київська влада скрупульозно ставиться до питань дитячої медицини і вважає своїм обов'язком забезпечити якісний ремонт у лікувальних установах. Ми не будемо обмежуватися виділенням тільки бюджетних коштів на ремонтні роботи. Наша команда вважає, що такі об'єкти мають бути в переліку тих, куди будуть залучатися інвестиції та громадські активісти», – наголосив Михайло Радуцький та зазначив, що мер Києва Віталій Кличко поставив завдання підняти рівень столичної медицини до європейського, і сьогодні над цим питанням працює велика команда фахівців.