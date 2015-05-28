В Києві через вибух невстановленого предмету загинув чоловік, ще один постраждав

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві, близько 9-ї години ранку до міліції надійшла інформація від лікаря про двох постраждалих внаслідок вибуху невстановленого предмету.

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В повідомленні зазначається, що "трагічна подія сталася на дачному масиві". "Внаслідок вибуху один чоловік загинув, інший з тілесними ушкодженнями доставлений до лікарняного закладу", - поінформували в міліції, додавши, що особу загиблого встановлено - ним виявився 34-річний чоловік.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, з’ясовуються всі обставини. За цим фактом розпочато розслідування.

На місці працюють слідчо-оперативна група міліції та спеціалісти вибухотехнічної служби ГУМВС України в місті Києві.