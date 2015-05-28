Кличко: "Я готовий іти на вибори мера"

Про це повідомляє прес-служба мера.

«Якщо Верховна Рада оголосить про проведення місцевих виборів у Києві, я готовий взяти у них участь», - підкреслив Кличко.

Також міський голова наголосив на важливості децентралізації влади та наданні більш широких повноважень органам місцевої влади. «Ми багато говоримо про децентралізацію, наділення більшими повноваженнями та правами місцевих органів влади, але хотілося б втілення цього на практиці. Наприклад, ми не впливаємо на формування тарифів, нам їх спускають згори», - наголосив Кличко.

Читайте такожПідкуп виборців може стати головною проблемою місцевих виборів в цьому році - КВУМер зауважив, що важливою також є і бюджетна децентралізація, бо усі процеси в місті потребують фінансової підтримки. «З бюджетів інших міст вилучають 40%, а у Києва, столиці, забирають 60% ПДФО, а потім мер ходить і просить дати кошти на ті чи інші проекти», - підкреслив Кличко.

Крім того, за словами міського голови, важливою складовою децентралізації створення муніципальної міліції, яка має бути підзвітною громаді. «Громада повинна мати вплив на муніципальну міліцію, яка, насамперед, захищає її від правопорушників. Завдання міліції – не просто роздавати талони за неправильне паркування, а й повністю забезпечити порядок в місті», - підкреслив Кличко.

Як повідомляв УНІАН раніше, Кличко вважає, що забудовники повинні враховувати інтереси і настрої мешканців столиці під час розробки проектів та забудови ділянок, навколо яких є суперечки.