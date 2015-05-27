У Києві на чотири дні перекриють ряд вулиць

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, під час проведення міжнародної велогонки Horizon Park Race for Peace буде перекрито:

- 29 травня з 09.30 до 14.30 рух на просп. Голосіївському, вул. Голосіївській, просп. Науки, вул. Блакитного, вул. Генерала Родимцева, вул. Героїв оборони;

- 30 травня з 08.00 до 16.00 рух на вул. Хрещатик, вул. Великій Васильківській, вул. Ковпака, вул. Антоновича, Європейській та Либідській площі;

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- 31 травня з 08:00 до 16:00 – на вул. Миколи Грінченка, вул. Кіровоградській, просп. Червонозоряному, вул. Андрія Головка, вул. Соломʼянській, вул. Протасів Яр.

Крім того, 1 червня відбудеться хода «Ми хочемо миру» в рамках міжнародного дитячого форуму «Діти всього світу, єднаймося!». Тому рух транспорту перекриють з 09.00 до 14.00 на Михайлівській площі, Володимирському проїзді, Софійській площі.

Також 1 червня через проведення 23-го спортивно-благодійного «Пробігу під Каштанами» з 08.00 до 13.00 перекриють: Контрактову площу, вул. Сагайдачного, Боричів узвіз, Набережне шосе (до № 16).