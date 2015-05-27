Забудовники повинні враховувати інтереси і настрої громади - Кличко

Про це заявив Віталій Кличко під час засідання земельної комісії Київради, де за поданням мера Києва розглядалося питання конфліктної забудови на Осокорках та розірвання договору оренди земельної ділянки із забудовником, передає прес-служба мера.

«Дозволи, які є у забудовника, він отримав багато років тому, а вирішувати конфліктну ситуацію доводиться зараз нам. І вирішувати її ми повинні виключно у правовій площині - без бійок і скандалів. Якщо громада виступає проти будівництва на Осокорках, і відбуваються протистояння між забудовником та мешканцями району, то ми, перш за все, маємо відстоювати інтереси громади і знаходити компромісне рішення, щоб протистоянь не було», - наголосив Кличко, звертаючись до депутатів та представників громадськості.

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Земельна комісія Київради одноголосно ухвалила рішення за поданням міського голови про розірвання договору оренди земельної ділянки на Осокорках.