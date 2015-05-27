Кличко: Робота комунальних служб має бути сервісом для киян, а не головним болем

Комунальні служби міста мають надавати якісні послуги і оперативно реагувати на будь-які звернення киян, а особливо на повідомлення про аварійні ситуації.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки роботи аварійної служби Святошинського району столиці, повідомляє сайт КМДА.

У будинку на вул. Ірпінській стався порив трубопроводу. І мер проінспектував, як комунальні служби ліквідовують аварію.

«Надання комунальних послуг має бути сервісом, а не головним болем для киян. Сьогодні багато скарг на роботу ЖЕКів і аварійних служб. Води немає чи ліфти не працюють, зателефонував в ЖЕК – і можна не лише годинами, а тижнями чекати, поки відреагують комунальники. Ми вимагаємо і створюємо умови, щоб ЖЕКи працювали ефективно. Але, безумовно, повинне бути конкурентне середовище в наданні сервісу. Ключове завдання – щоб мешканці були задоволені», – підкреслив Кличко.

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Мер також зазначив, що комунальники повинні мати мотивацію ефективно працювати – тобто отримувати гідну зарплату, зручний спецодяг, сучасну техніку.

У Святошинському районі придбали три нових машини аварійної служби. Одна з них прибула на аварійний виклик. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв відзначив, що поступово така нова комунальна техніка з’явиться у всіх районах Києва.

«У нас раніше було по два керівника на кожного двірника. Ми цю ситуацію ліквідували. І ці додаткові кошти спрямовуємо на підвищення зарплат простих працівників ЖКГ – двірників, слюсарів-сантехніків, і на оновлення техніки. У Святошинському районі була кризова ситуація з комунальним автотранспортом. Він винаймався за великі кошти. Це було невигідно і недоцільно. Зараз придбали три нових автомобілі – це заощадить більше півмільйона гривень на рік. Ці гроші також будуть спрямовані на зарплати комунальників», – зазначив Петро Пантелеєв.

Мер також відвідав ЖЕК на вул. Ірпінській і оглянув нову комунальну техніку, зокрема газонокосарки.