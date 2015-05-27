До Дня Києва у центрі відкриють оновлений квітковий годинник

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, в даний час працівники комунального об'єднання «Київзеленбуд» монтують конструкції, які були відремонтовані: встановлено циферблат, відремонтовано електронну частину годинника, виготовлено щит керування годинниковим механізмом.

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Триває тестування годинника.

Крім цього, фахівці проводять підготовчі роботи з облаштування надпису «Слава Україні!».

Як повідомляв УНІАН, квітковий годинник в Києві, біля Майдану Незалежності, відкрили 23 серпня 2009 року. Механізм квіткового годинника зламали на другий день після відкриття. Його ремонт обійшовся спонсорам у 3,7 тис. грн. Причиною пошкодження механізму, за інформацією мерії, стало катання людей на стрілках.

Діаметр квіткового годинника становив 16,5 м, а довжина стрілок - 7 і 4 м.

Відремонтований квітковий годинник знову почав працювати у травні 2010 року, але невдовзі знову зламався. Кілька разів влада намагалась відновити роботу годинника.