У столиці до Дня Києва відкриють 15 скверів - КМДА

Наразі тривають завершальні роботи з мощення доріжок, влаштування газону, формування квітників, повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, до відкриття скверу імені Василя Стуса, площею 1,06 га, зеленбудівці повністю провели роботи з влаштування автоматичної системи поливу, встановили 6 лав та 6 урн, влаштували близько 6000 кв. м газону та висадили 8000 квітів.

Крім цього, повністю завершені роботи з капітального будівництва у скверах на вулицях Серафимовича, Лисківській. Також, 26 квітня урочисто відкрили Алею Героїв Чорнобиля у Чорнобильському скверу (перетин просп. Перемоги та вул. Чорнобильської). Фахівці Святошинського КП УЗН висадили 10 туй та влаштували 7 мобільних клумб.

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Нагадаємо, на 2015 рік Програмою економічного і соціального розвитку заплановано роботи на 46 об’єктах зеленого господарства столиці, зокрема: реконструкція парку «Кіото» – ІІ черга, паркової території навколо озера «Тельбін» – ІІ черга, парку «Юність» – проектні роботи та І черга, а також капітальний ремонт на 43 об’єктах.