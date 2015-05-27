У Києві вирувала стихія: кияни публікують фото сильної грози в соцмережах (фотогалерея)
В ніч з 26 на 27 травня в Києві вирувала сильна гроза – гуркоти грому було чутно по всьому місту.
Жителі міста фотографували сильну травневу грозу і викладали свої знімки в соцмережі.
Тим часом, синоптики повідомляли, що 27 травня, в столиці також очікується гроза і місцями шквали вітру 15-20 м/с, місцями град. Тому фахівці Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликали мешканців міста бути уважними, і не виходити на вулицю без крайньої необхідності.
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У той же час, в четвер, 28 травня, в більшості областей України температура повітря протягом дня знизиться до 13-19 градусів тепла, місцями очікується 10-12 градусів тепла. Короткочасні грозові дощі пройдуть скрізь, на півдні можливі значні зливи, сильні пориви вітру, град.