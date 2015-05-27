У вагонах столичного метро з 1 червня знову запрацюють монітори

У вагонах столичного метро з 1 червня знову працюватимуть екрани.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що комунальне підприємство «Київський метрополітен» домовилося з власником обладнання про те, що на моніторах транслюватиметься винятково службова інформація – назви станцій. Це допомагає орієнтуватися у столичній підземці людям із вадами слуху.

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«Ми намагаємося використовувати усі можливості для того, аби покращити якість обслуговування пасажирів», – сказав начальник підприємства Віктор Брагінський.

Як повідомлялося, монітори у вагонах були встановлені навесні 2006 року. Вони не тільки інформували про зупинки на станціях і пересадочних вузлах, а й транслювали рекламу.

Наприкінці 2013 року обладнання відключили (а частину навіть демонтували), щоб вирішити питання розміщення платних оголошень та переглянути їхню вартість. Наразі у вагонах метро розміщено 2 тис. 927 моніторів.