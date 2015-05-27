Влада Києва долучиться до підготовки збірних для участі у Європейських Олімпійських та Паралімпійських іграх

Міська влада зі свого боку забезпечить на гідному рівні підготовку до участі українських збірних у Європейських іграх, ХХХІ Олімпійських та ХV Паралімпійських іграх. Про це повідомив заступник голови КМДА Михайло Радуцький під час засідання організаційного комітету під головуванням Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка щодо підготовки до літніх Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро-2016.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

За його словами, нинішня міська влада проводить кардинальні зміни у багатьох галузях. Сфера спорту не виняток, тож керівництво міста за будь-яких обставин забезпечить свої національні збірні всім необхідним обладнанням, оскільки розуміє весь рівень відповідальності.

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«Спорт – запорука не тільки фізичного здоров’я нації, а й духовного. Спорт загартовує характер і дух спортсмена! А разом наші спортсмени загартовують національний дух всієї країни і представляють нашу державу на міжнародній арені успішним і сильним! Тому столична влада вважає спорт одним із основних завдань державної політики, яка сприяє позитивному іміджу країни! Адже наші спортсмени – це обличчя нашої країни!», – наголосив Михайло Радуцький.

Крім того, він зазначив, що для того, аби забезпечити повноцінну участь наших команд у міжнародних іграх, спортивні федерації повинні мати окремі повноваження, зокрема, це стосується розподілу бюджетних коштів.