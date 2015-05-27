Майже 90% киян стикаються з корупцією в столиці, 11% вважають хабарі нормою - опитування

На сьогодні 88,6% киян стикаються з активними проявами корупції у столиці.

Про це свідчать результати опитування, яке під час прес-конференції в УНІАН оприлюднили представники громадської організації «Свідомі» та депутати Київради.

Зокрема, за словами депутат Київради Олега Петровця, 45,7% опитаних назвали корупцію у столиці звичним явищем, 25,7% винними у цьому вважають керівників органів влади, 20% впевнені, що чим суворіше покарання, тим менше породжується корупції, а 5,7% переконані, що при вирішенні більшості питань слід давати хабарі.

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Депутат також зазначив, що на запитання: «Чому люди дають хабарі?», більшість респондентів – 42,6% - відповіли, що таким чином людям простіше і легше вирішити проблеми, на думку 22,9% опитаних, якщо не дати хабар, то питання не вирішиться, 11,4% вважає корупцію нормою життя.

«Найбільш корумпованою, як показало опитування, виявилась сфера освіти. Так вважає 36% опитаних, медичні заклади – 26%, міліція та ДАІ – 20%», - сказав депутат Київради.

Крім того, за даними опитування, на запитання: «Чи вірите ви у можливість подолання корупції?», 68,6% відповіли – «так», а 33,4% - «ні».

При цьому дієвим засобом у боротьбі з корупцією більшість респондентів назвали кримінальну відповідальність – 34,3%.

Своєю чергою депутат Київради Олена Галушка зазначила, що «проблема корупції полягає у тому, що до неї всі звикли». За її словами, зокрема, житлово-комунальна сфера є однією зі сприятливих для корупції.

Водночас представник Української громадської молодіжної палати Артем Нікіфоров переконаний, що у суспільстві на сьогодні немає запиту на відсутність корупції, а вся боротьба з корупцією в Україні зводиться з популізму.

Експерт ГО «Свідомі» Вікторія Навроцька повідомила про плани щоквартально проводити такі дослідження громадської думки.

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«Ми будемо опитувати різні верстви населення та категорії людей, аби ми могли визначити найбільш корупційні сфери, які є у столиці, та знати про причини їх виникнення», - сказала вона.

Експерт додала, що результати опитування, які були оприлюднені сьогодні в УНІАН, депутати Київради передадуть керівництву столиці.

Опитування проводилось у квітні-травні 2015 року електронним методом. Був опитаний 1231 мешканець столиці віком від 25 до 35 років. Максимальна похибка вибірки - 1,8%.