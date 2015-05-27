На місці скандального будівництва на Осокорках висадили ялинки та клени (фото)

Біля метро Осокорки на місці горезвісної забудови міська влада вже розпочала роботи з облаштування скверу. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.

«Туди вже завезено 240 тонн ґрунту, засіяно 30 соток газону, висаджують ялинки, клени і кущі», - наголосив мер.

Віталій Кличко нагадав, що минулого тижня на сесії Київради він вніс проект рішення про розірвання договору оренди та скасування рішення Київради про відведення земельної ділянки під забудову на Осокорках. Мер зауважив, що кияни вимагали, щоб на цій ділянці не будували нових торговельних центрів. Кличко підкреслив, що бізнес завжди повинен враховувати інтереси людей та вести з ними діалог.

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«Ділянка біля Осокорків повинна отримати статус скверу. А «Зеленбуд», який вже отримав завдання привести територію до ладу, займається облаштуванням скверу», ̶ сказав Віталій Кличко.