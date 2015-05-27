У Києві піймали підозрюваного у пограбуванні банку, якому замість грошей дали муляж

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС в Києві, затриманий - безробітний уродженець Полтавської області, тричі судимий за крадіжки.

У затриманого вилучено автомобіль марки «Мерседес», на якому він, очевидно, зник з місця злочину, йдеться в повідомленні.

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Чоловіка затримано за підозрою в скоєнні злочину в порядку ст. 208 КПК України до обрання судом йому міри запобіжного заходу. Слідчим відділом Голосіївського РУ ГУМВС України в Києві відносно затриманого відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кк України «Розбій».

У рамках досудового розслідування з’ясовуються всі подробиці злочину та перевіряється інформація щодо причетності цього чоловіка до вчинення інших кримінальних правопорушень на території столиці, поінформували у ВЗГ.

Як повідомлялося, вчора, 26 травня, невідомий скоїв напад на одне з банківських відділень в Голосіївському районі столиці. Зловмисник, погрожуючи предметом, схожим на зброю, вимагав у персоналу фінансової установи гроші. На підтвердження своїх намірів грабіжник здійснив постріл в перегородку між двома залами банку. Ніхто з присутніх не постраждав.

За даними міліції, отримавшимуляж пачки грошових купюр, зловмисник зник з місця події.