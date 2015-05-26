У Шевченківському та Солом’янському районах прибрали близько 40 МАФів та 200 кіосків

Протягом кількох минулих діб комунальне підприємство «Київблагоустрій» за допомогою залученої субпідрядної організації демонтувало близько чотирьох десятків незаконних тимчасових споруд у Шевченківському та Солом’янському районах столиці.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Як повідомляє КП «Київблагоустрій», найбільший обсяг демонтажних робіт відбувався на вулиці Щербакова, Ушинського, Курській, Качалова, Козенецькій, Гарматній, Волинській, Шамрила, Борщагівській, Гетьмана, на площі Вокзальній та Повітрофлотському проспекті.

Крім того, протягом останніх діб в обох районах Києва «Київблагоустрій» та товариство «Арктика-Адвертайзін» демонтували близько двохсот самовільно встановлених торговельних кіосків. На вулицях залишаються тільки ті тимчасові споруди, власники яких сплатили пайову участь до місцевого бюджету та отримали відповідні інформаційні талони.

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Комплексний захід (демонтажі здійснено одночасно у кількох місцях міста) відбувся на підставі офіційного доручення Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища за підсумками перевірки наявності у підприємців дозвільних документів на встановлення тимчасових споруд.

Під час низки перевірок було встановлено відсутність у деяких підприємців дозвільних документів. Крім того, як наголосив директор КП «Київблагоустрій» Іван Кліпа, статус приватної власності для деяких звичайних МАФів, підтверджений витягами з Держреєстру, дехто з підприємців здобув незаконним способом.

«Це – стара корупційна схема, – пояснив Іван Кліпа. – Власники МАФів йшли до суду, там домагались права власності на капітальну споруду. А потім Реєстраційна служба робила витяги з Держреєстру, не маючи на це право без документів на земельну ділянку. Власне, деякі підприємці за допомогою хабарів скористались недосконалістю законодавства та знайшли спосіб легалізувати свої МАФи. Але насправді, усе це є чистою корупцією. Ми будемо з нею боротись як у судах, так й на вулицях столиці. Я переконаний, що всі ці «мафові» афери будуть визнані незаконними. Врешті-решт, ми прагнемо виконати вимогу мера Києва Віталія Кличка: щодня демонтувати якомога більше незаконно встановлених МАФів».