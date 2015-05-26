У Києві на 4 дні обмежать рух транспорту на Московському мосту
17:58, 26 травня 2015Київ
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У столиці з 26 по 29 травня щодня з 20:00 до 7:00 на Московському мосту працівники підприємства «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття.
На Московському мосту проведуть ремонт дорожнього покриття / dedmaxopka.livejournal.com
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, під час ремонтних робіт рух автотранспорту в третій і четвертій смузі руху в обох напрямках буде частково обмежено.
Корпорація «Київавтодор» закликає водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і, по можливості, обирати інші маршрути руху.
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