У Києві на 4 дні обмежать рух транспорту на Московському мосту

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, під час ремонтних робіт рух автотранспорту в третій і четвертій смузі руху в обох напрямках буде частково обмежено.

Корпорація «Київавтодор» закликає водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і, по можливості, обирати інші маршрути руху.