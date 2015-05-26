Синоптики пообіцяли Києву грози з градом і шквали
17:29, 26 травня 2015Київ
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Завтра, 27 травня, у столиці очікуються гроза та місцями шквали вітру 15-20 м/с, подекуди град.
Влада закликає жителів Києва бути обачними / УНІАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Українського гідрометцентру.
Відтак, фахівці Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликають жителів Києва бути обачними та не виходити надвір без нагальної потреби.
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Раніше повідомлялось, що у Закарпатській області ДСНС оголосило штормове попередження та прогнозує підвищення рівня води у річках на 1,5 метра через сильні опади. Вночі та в першій половині дня 27 травня по області очікуються сильні дощі місцями дуже сильні дощі, грози.
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