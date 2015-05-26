У Києві з'явився новий сквер (фотогалерея)

У Києві у Святошинському районі міста, на проспекті Перемоги з'явився новий сквер імені поета Василя Стуса.

Знаходиться він на перетині проспектів Перемоги та Палладіна. У сквері встановили лавки, висадили квіти, а також поставили пам'ятник Стусу.

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Мер Києва Віталій Кличко розповів, що столична влада заборонила на цьому місці будь-яке будівництво та здійснила капітальний ремонт скверу. Кілька місяців тому під час прийому громадян мер пообіцяв групі киян, які до нього звернулися, що до кінця травня сквер буде облаштований для комфортного відпочинку місцевих жителів.

Також Кличко пообіцяв, що всього в цьому році в столиці відкриють 43 сквери, з них 15 - нові.