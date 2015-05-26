У Києві відремонтують майже 500 міжбудинкових проїздів – Ніконов

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов під час перевірки завершення капітального ремонту міжквартальних проїздів та прибудинкової території на вул. Закревського, 85-А–85-Б у Деснянському районі, передає прес-служба КМДА.

«На вимогу киян, які зверталися зі скаргами до Контакт-центру 15-51, до листопада поточного року мають бути відремонтовані 469 міжбудинкових та міжквартальних проїздів. На відновлення асфальтного покриття місто вже виділило понад 200 млн грн», – зазначив він.

Інспектуючи відремонтовану ділянку дороги на вул. Закревського, 85-А–85-Б, Ігор Ніконов зазначив, що ремонтні роботи тривають в усьому місті. Так, на вказаному об’єкті було облаштовано нове асфальтобетонне покриття проїжджої частини загальною площею 1 050 кв. м, нове покриття тротуарів (750 кв. м), 18 люків оглядових колодязів і 7 нових зливостічних колодязів, відрихтовані старі та встановлені нові бортові камені, замінено понад 220 пог. м бордюрів.

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На вулиці Газопоровідній у Подільському районі вже облаштовано дощову каналізацію, розширено проїжджу частину (від вул. Стеценка до вул. Синьоозерна), встановлено 46 нових опор освітлення. Наразі триває ремонт покриття дорожньої частини (45 400 кв. м), прокладення тротуарів (11 400 кв. м), облаштування зовнішнього освітлення, перекладення кабелів, благоустрій території. На це з міського бюджету виділено цього року 30,8 млн грн.

За словами першого заступника голови КМДА, після завершення робіт пропускна спроможність у Подільському районі зросте (особливо на ділянці від вул. Стеценка до просп. Правди), а пішоходи зможуть користуватися тротуарами, які до 2014 року взагалі були відсутні.

Він повідомив про намір міської влади капітально відремонтувати покриття проїжджої частини та тротуарів площі Перемоги. За словами Ігоря Ніконова, там цього року розпочався ремонт двох шляхопроводів біля станції метро «Святошин» (автомобільний та Ковельський через залізнодорожні шляхи). Буде посилено й мостове полотно з влаштуванням монолітної плити, гідроізоляцією конструкцій, заміною деформаційних швів, оновленням понад 6 тис. кв. м проїжджої частини та 1,25 тис.кв. м тротуарів. Крім того, планується продовжити виконання робіт на проспекті Перемоги в напрямку станції метро «Берестейська».

«Реконструкція двох послідовно розташованих шляхопроводів з посиленням несучих конструкцій покращить безпеку руху, збільшить пропускну спроможність. Ми подбаємо про наявність на проспекті Перемоги пандусів та належних понижень на шляху для людей з обмеженими можливостями. А для прихильників здорового способу життя зробимо нові велосипедні доріжки», – наголосив Ігор Ніконов.

Він також нагадав про реконструкцію вул. Магнітогорської, капітальний ремонт вул. Віскозної (від пров. Червоноармійського до буд. №32) у Деснянському районі та вул. Чорнобильської, 24/26 (до вул. Осінньої) у Святошинському районі.