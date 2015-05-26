Кличко: ми робимо Київ містом парків і скверів, а не МАФів

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час відкриття скверу ім. В. Стуса у Святошинському районі столиці, йдеться в повідомленні на сайті мера. "Сьогодні ми відкриваємо сквер імені Василя Стуса, Героя України, видатного поета. Василь Стус мріяв, що наша країна буде незалежною успішною та робив все для наближення цієї мети. І ми маємо вшановувати пам'ять таких видатних українців-патріотів", - зазначив Віталій Кличко.

Читайте такожУ Києві з'явився новий сквер (фотогалерея)

Мер розповів, що столична влада заборонила на цьому місці будь-яке будівництво і здійснила капітальний ремонт скверу, за який громада боролося багато років. Кілька місяців тому під час прийому громадян мер пообіцяв групі киян, які до нього звернулися, що до кінця травня сквер буде облаштовано для комфортного відпочинку місцевих мешканців. "Ми робимо Київ містом парків і скверів, а не МАФів. Щоби у цьому місті було комфортно і кожному киянину, і кожному гостю столиці", - сказав Віталій Кличко.

Загалом цього року у столиці відкриють 43 сквери, з них 15 - нові. До кінця цього тижня відкриють сквери на вул. Серафимовича та вул.Заболотного.