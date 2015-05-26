Міжнародна компанія проведе аудит "Київзеленбуду"

Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Дмитро Білоцерковець, передає прес-служба КМДА.

«Мер Києва Віталій Кличко дав завдання зробити прозорою та відкритою діяльність всіх структурних ланок міської влади. Тому ми залучаємо міжнародні авторитетні компанії для виконання таких завдань. Мета перевірки – це аналіз основних статей фінансової звітності та повноцінний аудит «Київзеленбуду». Крім цього, дуже важливою буде допомога авторитетної компанії в плані рекомендацій: як вибудовувати господарські процеси комунального об’єднання у світлі протидії корупції та шахрайству», – зазначив директор Департаменту.

Він додав, що аудиторська перевірка триватиме близько 3 тижнів. Зокрема, фахівці компанії проведуть співбесіди зі співробітниками комунального об’єднання та деяких УЗН з метою розуміння процесу підготовки фінансової звітності та бізнес-процесів. Також проведуть аналіз системи оподаткування та основних статей фінансової звітності, обговорення бізнес-процесів для виявлення ризиків шахрайства.

Важливо, що послуги компанії – абсолютно безкоштовні, жодної копійки з міського бюджету на ці заходи витрачено не буде.

Нагадаємо, що компанія «Ernst & Young» зі штаб-квартирою у Лондоні входить до четвірки найбільших професійних аудиторських компаній і має високий авторитет у світі.

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Як зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, загалом подібні перевірки діяльності проводяться в усіх підприємствах житлово-комунального господарства столиці.

«Ми вже провели аналіз економічної та фінансової роботи 63 комунальних підприємств, які обслуговують житлові будинки. У результаті чого ми оптимізували роботу галузі та, фактично, врятували систему надання житлових послуг від банкрутства. Наразі розпочинається аудит «Київенерго», який дасть нам змогу перевірити принципи формування тарифу, а також його прозорість. Тому саме системні аудити необхідні для аналізу ефективності функціонування підприємств і їх користі для киян», – повідомив він.