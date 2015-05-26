Кличко заборонив чиновникам скаржитися
Мер Києва Віталій Кличко вимагає від всіх керівників міської адміністрації, голів районів, керівників комунальних підприємств, щоб вони максимально швидко запроваджували процедури контролю, розглядали скарги та розкривали корупційні схеми.
Про це заявив Київський міський голова під час проведення депутатських слухань у Київраді.
«Ми вперше за багато років ініціювали депутатські слухання, на які запросили представників ЗМІ, громадськості, щоби повернутися до традиції, коли депутати мають безпосередній контакт з громадськістю і спільно вирішують проблеми, якщо вони виникають», – зазначив Віталій Кличко, пише прес-служба КМДА.
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Мер Києва підкреслив, що будь-які зміни і ефективні реформи неможливі без подолання корупції.
«Не можна змінити систему, залишивши в ній хабарництво, побори, обкрадання бюджету. Так, система, яка складалася десятиліттями, опирається. Але її необхідно зламати. І ми це зробимо. Найперше, чого боїться корупція: прозорості, чесної конкуренції і єдині правила для всіх, підзвітності влади на усіх її рівнях і контроль громадськості за ухваленням рішень. Саме ці принципи були взяті в основу пропозицій Антикорупційної ради до міської програми із запобігання і протидії корупції у столиці на 2015-2017 роки», – сказав Віталій Кличко.
Мер зазначив, що суспільство повинне максимально контролювати процеси, які відбуваються в столиці.
«Я звертаюсь до всіх керівників міської адміністрації, голів районів, керівників комунальних підприємств максимально швидко запроваджувати процедури контролю, розглядати скарги та розкривати корупційні схеми: можливостей для відмовок, відписок чи скарг на «труднощі життя» у вас немає!» – наголосив Київський міський голова.
Він нагадав, що був проведений аудит діяльності міської адміністрації, а на багатьох підприємствах він відбувається зараз. Документи про усі порушення і оборудки – спочатку на сотні мільйонів, а потім і на мільярди («Київпастранс») передані в правоохоронні органи і прокуратуру.
«Питання тільки в тому, що досі ніхто не покараний! А цього чекаємо не тільки ми, а все суспільство», – підкреслив Віталій Кличко.
Крім того, він розповів, що минулого тижня столична влада закінчила тестування системи організації електронних закупівель, і вже є перші результати економії.
«Так вже вдалося закупити техніку для структурних підрозділів адміністрації у півтора рази дешевше, ніж це передбачав кошторис. Також система електронних торгів дозволила закупити медичне обладнання для київської лікарні №6 за більш вигідною ціною», – зазначив мер і додав, що на наступному тижні відбудеться презентація програми прозорого онлайн бюджету, де кожен киянин зможе побачити усі надходження і всі витрати з міського бюджету. Наразі ця програма проходить тестування.
«І це стосуватиметься не лише міської адміністрації, а й районів столиці, мікрорайонів, ЖЕКів», – зауважив Віталій Кличко.