Кличко заборонив чиновникам скаржитися

Про це заявив Київський міський голова під час проведення депутатських слухань у Київраді.

«Ми вперше за багато років ініціювали депутатські слухання, на які запросили представників ЗМІ, громадськості, щоби повернутися до традиції, коли депутати мають безпосередній контакт з громадськістю і спільно вирішують проблеми, якщо вони виникають», – зазначив Віталій Кличко, пише прес-служба КМДА.

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Мер Києва підкреслив, що будь-які зміни і ефективні реформи неможливі без подолання корупції.

«Не можна змінити систему, залишивши в ній хабарництво, побори, обкрадання бюджету. Так, система, яка складалася десятиліттями, опирається. Але її необхідно зламати. І ми це зробимо. Найперше, чого боїться корупція: прозорості, чесної конкуренції і єдині правила для всіх, підзвітності влади на усіх її рівнях і контроль громадськості за ухваленням рішень. Саме ці принципи були взяті в основу пропозицій Антикорупційної ради до міської програми із запобігання і протидії корупції у столиці на 2015-2017 роки», – сказав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що суспільство повинне максимально контролювати процеси, які відбуваються в столиці.

«Я звертаюсь до всіх керівників міської адміністрації, голів районів, керівників комунальних підприємств максимально швидко запроваджувати процедури контролю, розглядати скарги та розкривати корупційні схеми: можливостей для відмовок, відписок чи скарг на «труднощі життя» у вас немає!» – наголосив Київський міський голова.

Він нагадав, що був проведений аудит діяльності міської адміністрації, а на багатьох підприємствах він відбувається зараз. Документи про усі порушення і оборудки – спочатку на сотні мільйонів, а потім і на мільярди («Київпастранс») передані в правоохоронні органи і прокуратуру.

«Питання тільки в тому, що досі ніхто не покараний! А цього чекаємо не тільки ми, а все суспільство», – підкреслив Віталій Кличко.

Крім того, він розповів, що минулого тижня столична влада закінчила тестування системи організації електронних закупівель, і вже є перші результати економії.

«Так вже вдалося закупити техніку для структурних підрозділів адміністрації у півтора рази дешевше, ніж це передбачав кошторис. Також система електронних торгів дозволила закупити медичне обладнання для київської лікарні №6 за більш вигідною ціною», – зазначив мер і додав, що на наступному тижні відбудеться презентація програми прозорого онлайн бюджету, де кожен киянин зможе побачити усі надходження і всі витрати з міського бюджету. Наразі ця програма проходить тестування.

«І це стосуватиметься не лише міської адміністрації, а й районів столиці, мікрорайонів, ЖЕКів», – зауважив Віталій Кличко.