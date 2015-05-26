Кличко за рік на посаді мера Києва виконав лише третину своїх обіцянок

Віталій Кличко за рік на посаді міського голови Києва виконав лише третину із задекларованих обіцянок і займає лише четверту позицію за показниками відповідальності серед усіх мерів українських міст у рейтингу за результатами моніторингу громадської організації «Слово і діло».

Про це керівник медіа-напрямку громадської організації «Система народного контролю «Слово і діло» Євген Заїка заявив під час прес-конференції в УНІАН на тему: «Рік роботи Віталія Кличка: політичний, економічний і соціальний результат обіцянок мера столиці».

У ході моніторингу волонтерами проекту було презентовано результати моніторингу стану виконання і невиконання передвиборчих обіцянок міського голови Києва протягом першого року його перебування на посаді.

Читайте такожКличко виступив проти монополій: Вони вбивають малий і середній бізнес

Зокрема, за весь період політичної діяльності Кличко (з 2012 року) виголосив 235 обіцянок. Із них 25 були зафіксовані як такі, що не виконані, ще 97 – виконані, а 86 – знаходяться в процесі виконання.

«В той же час протягом першого року власної роботи на посаді міського голови Києва Віталій Кличко задекларував 172 нових обіцянок (включно з пунктами передвиборчої кампанії), 61 з яких отримала статус виконаної, а 25 – невиконаних. Ще 86 обіцянок Віталія Кличка знаходяться на стадії виконання», - повідомив Заїка.

«Відповідно до даних, рейтинг відповідальності мера Кличка за результатами моніторингу волонтерів «Система народного контролю «Слово і діло» склав 35%, а безвідповідальності – 15%. Варто відзначити, що дані цифри є на порядок нижчими за показники його політичної відповідальності та невідповідальності впродовж всього періоду політичної кар’єри (41% відповідальності та 22% безвідповідальності)», - зазначив організатор моніторингу.

Крім цього, за його словами, найвищі показники виконаних обіцянок Кличка волонтерам проекту вдалося зафіксувати у сфері місцевого самоврядування, благоустрою, житлово-комунального господарства та культури. Схожий тематичний розподіл простежується і серед невиконаних обіцянок міського голови Києва. Найбільше йому не вдалося реалізувати задеклароване у сфері ЖКГ, місцевого самоврядування і транспорту.

Читайте такожКличко заявив, що ніколи не підписував угод з олігархами

«Віталій Кличко займає другу сходинку серед мерів України за кількістю обіцянок (на першому місці - міський голова Луцька Микола Романюк, який давав 315 обіцянок). Натомість, за показниками відповідальності у рейтингу «Слово і діло» Кличко займає четверту позицію (41% відповідальності), а в рейтингу безвідповідальності – 12 (22% безвідповідальності)», - резюмував Заїка.