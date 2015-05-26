На Оболоні відбулася традиційна толока «Оболонська майовка»

На березі Вербного та Йорданського озер пройшла толока, в якій взяло участь близько 400 оболончан. Цей традиційний західвкотре відбувся за ініціативи та підтримки лідера громадськогоруху «Правозахист Оболоні» Ганни Свириденко.

Як і в минулому році мешканці 1, 2 та 3-го мікрорайонів Оболоні вишли на толоку цілими родинами, багато з них прийшли разом із дітьми. Ініціативні мешканці прибирали сміття, фарбували «грибки» та роздягальні, наводили лад на пляжах, щоб зробити їхчистими та безпечними для відпочинку.

Також в цей день волонтери руху «Правозахист Оболоні»організували збір благодійної допомоги для поранених українських бійців, які знаходяться на лікуванні. Усе зібране буде передано у Ірпінський військовий госпіталь саме від громади Оболоні.

Під час роботи знайшлося місце і для творчості: усі охочіспівали пісні, читали вірші, дехто прийшов з власним музичним інструментом та розважав грою присутніх.

Не оминули учасники толоки обговорення гострих нагальнихпроблем. Багато оболончан скаржилися Ганні Свириденко на станЖКГ та високі тарифи, бездіяльність місцевих депутатів та посадовців, екологічну ситуацію. Адже вона добре їм відома якправозахисник, що активно співпрацює з громадою та захищає її інтереси. У приймальні «Правозахисту Оболоні» вже декілька років надається безкоштовна юридична консультація. А двамісяці тому була розпочата кампанія з допомоги в оформленнісубсидій, і вже декілька сотень оболончан отримали кваліфіковане сприяння у вирішенні цього питання.

Ганна Свириденко зауважила: «Сьогодні люди, перш за все,прагнуть реальних змін, які мають відбуватися на усіх рівнях, і в першу чергу на місцевому - в районі та місті. Без цього ми не можемо сподіватися на успіх у побудові нової України. Я впевнена, що майбутнє - за активними та ініціативними громадами, які мають право вирішального голосу, які контролюють чиновників та депутатів. Сьогодні ми згуртувалися навколо вирішення конкретної проблеми - прибирання зони сімейного відпочинку. Завтра ми зможемо активно впливати на утворення тарифів, розподіл бюджетних коштів на ремонти будинків, виконання робіт з благоустрою тощо». За її словами, там, де інтереси громади підтримуються ініціативним рухом, гарантовано відбудуться позитивні зміни.

Завершилася толока частуванням на свіжому повітрі: смачнийкуліш та чай із солодощами зібрали всіх за спільним столом.Задоволені учасники толоки зазначили, що подібні акції сприяють розвитку дружніх сусідських відносин та підвищенню відповідальності громади за долю рідного району.