Завтра на Київ налетить шторм з грозою - в мерії радять не виходити з дому
15:57, 25 травня 2015Київ
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За повідомленням Українського гідрометцентру, вдень 26 травня у столиці очікується гроза та шквали вітру 15-20 м/с.
REUTERS
Про це повідомляє прес-службі Київської міської державної адмінітсрації.
Фахівці Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА звертаються до мешканців Києва бути обачливими та не виходити з будинків без нагальної потреби.
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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що завтра в Україні переважатиме тепла, до спеки, повітряна маса. Протягом дня передбачається 24-29, місцями до 30 градусів тепла. Проте циклон з центром над Карпатами зумовить у більшості областей України короткочасні грозові дощі.
Вже завтра в столицю прийдуть грози та шквали
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