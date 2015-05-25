Завтра на Київ налетить шторм з грозою - в мерії радять не виходити з дому

Про це повідомляє прес-службі Київської міської державної адмінітсрації.

Фахівці Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА звертаються до мешканців Києва бути обачливими та не виходити з будинків без нагальної потреби.

Читайте такожНа американський штат Оклахома налетів торнадо, є жертви (фото, відео)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що завтра в Україні переважатиме тепла, до спеки, повітряна маса. Протягом дня передбачається 24-29, місцями до 30 градусів тепла. Проте циклон з центром над Карпатами зумовить у більшості областей України короткочасні грозові дощі.