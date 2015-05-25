Київ лідирує за кількістю злочинів із застосуванням вогнепальної зброї

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту кримінального розшуку МВС Сергій Редька.

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За його словами, всього з початку року в країні скоєно 567 злочинів із використанням зброї, в той час як торік таких було зафіксовано 425.

Як зазначив Сергій Редька, найбільш складна оперативна ситуація в цьому контексті в Києві, де зафіксовано 111 злочинів такого роду, у Київській області - 25, із загальної кількості зареєстрованих злочинів 174 розкрито.

Також Редька повідомив, що цього року втричі збільшилась кількість “кримінальних вибухів”. Наразі нерозкритими залишаються 15 таких злочинів в Одесі і 23 - в Харкові. У незаконному зберіганні зброї викрито 1 905 осіб.