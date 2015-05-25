У Києві презентували спільний проект влади, бізнесу та громадськості "Зробимо разом"

Проект покликаний втілювати в життя ініціативи для розвитку і створення комфортного середовища у Києві, зокрема щодо впорядкування територій, благоустрою парків, реконструкції фасадів будівель. Про це повідомляє прес-служба Віталія Кличка.

Мер Києва розповів, як декілька років тому висловив бажання за свої власні кошти зробити сучасну огорожу для дерев недалеко від свого будинку. "Але виявилось, що потрібні десятки узгоджень, підтверджень, паперів та місяці очікувань. Це безглуздя, коли замість підтримки ініціатив громади - влада створює зайві ускладнення. Я, як мер, роблю все, щоб усунути бюрократичне засилля", - зазначив Віталій Кличко. І підкреслив, що бар’єрів між владою і бізнесом не повинно бути, щоби соціально відповідальний бізнес долучався до створення комфортного середовища у столиці.

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Мер розповів, що сьогодні столична влада впроваджує в життя проекти із благоустрою Києва спільно з бізнесом. Як приклад він назвав реставрацію огорожі Ботанічного саду ім. Фоміна на бульварі Шевченка, де Кличко виступив ініціатором оновлення паркану та звернувся до меценатів за допомогою у фінансуванні робіт. За тиждень кияни вже зможуть побачити відреставровану огорожу Ботсаду.

"Наша мета – зробити Київ максимально комфортним середовищем для життя городян. Прийшов час створити постійно діючу платформу у вигляді проекту «Зробимо разом». Його діяльність буде базуватися на меморандумі, який ми сьогодні підписуємо та залишаємо його відкритим для підписання всіма охочими представниками київського бізнесу. І закликаю і бізнес, і громадськість долучатися до цього проекту. Зробимо разом наше місто комфортним та красивим", - закликав Київський міський голова.

Для контролю за виконанням проекту Меморандум передбачає створення Наглядової ради, яка більш ніж наполовину складатиметься з представників бізнесу та громадськості. Віталій Кличко очолив наглядову раду.