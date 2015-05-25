Кличко доручив навести лад з вуличною торгівлею на Севастопольській площі

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, Кличко викликав очільника Солом’янського району, щоб з’ясувати, чому не впорядкували стихійну та незаконну торгівлю на Севастопольській площі.

Кличко зазначив, що не бачить жодних змін від останньої інспекції, яка відбулася більше місяця тому.

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«Ви відповідальні за свій район і повинні навести лад. Місяць тому я вам вказав на всі проблемні ділянки і питання, на які скаржаться мешканці, зокрема, стихійну невпорядковану торгівлю, незаконні МАФи. І я не бачу кардинальних змін», – підкреслив Кличко.

Мер дав доручення очільнику Солом’янського району до кінця тижня навести лад з торгівлею на Севастопольській площі.

Окрім того, Кличко оглянув, як триває реконструкція огорожі вздовж Ботанічного саду ім. Фоміна на бульварі Шевченка.