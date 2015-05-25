Кличко пояснив, чому столична влада повертає будівлі дитсадків у комунальну власність

Дитсадок побудований ще у 1964 році і тривалий час не експлуатувався, повідомляє прес-служба КМДА.

«Ми зараз знаходимося біля садка № 383. Він не працює за своїм профілем більше 20 років. І таких дитячих садків у Києві більше 90, з них 57 перебувають у комунальній власності. Ми насамперед повертаємо дитсадки до комунальної власності і робимо все, щоби вони працювали за профілем. І цей дитсадок – це приклад такої роботи», – сказав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що в результаті реконструкції і добудови площа садка збільшиться у 2,5 рази і близько 200 дітей зможуть відвідувати цей навчально-виховний заклад.

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«На жаль, у Києві існують великі черги у дитячі садки. Попит на 200% перевищує пропозиції, які ми можемо надати. Тому ми повинні запустити не тільки цей садок, а й всі інші, які ми повертаємо до комунальної власності. Робимо все, щоби вирішити цю проблему, яка накопичувалася роками. Минулого тижня були у Дарницькому районі, де найближчим часом також буде відкритий новий садок. Запускаємо об’єкти соціальної інфраструктури. Всі дитячі садки і школи, які ми будуємо, відповідають сучасним вимогам, і щодо енергозбереження також», – зазначив Віталій Кличко.

Під час реконструкції у садочку добудували частину приміщення, здійснюють повну заміну інженерних мереж та обладнання, замінять покрівлю та вікна, утеплять фасад, виконають повний комплекс оздоблювальних робіт всередині будівлі, а також благоустрій території.

Дошкільний навчальний заклад № 383 планується ввести в експлуатацію до вересня 2015 року.

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Крім того, мер оглянув дорожнє покриття вулиці Західної, що розташована поблизу садка. І доручив КК «Київавтодор» зробити його капітальний ремонт.

«Ця дорога не ремонтувалися протягом тривалого часу. Тут асфальту взагалі немає», – сказав Віталій Кличко.

Генеральний директор «Київавтодору» Сергій Густєлєв запевнив мера, що до вересня дорога і тротуари на вулиці Західній будуть відремонтовані.