Інвестиції в енергомодернізацію Києва можуть скласти 3 мільярди доларів - замголови КМДА

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор Ніконов, - передає прес-служба КМДА.

«У зв’язку з цим столиця має значний інвестиційний потенціал у впровадженні енергоефективних технологій. Зокрема, обсяги інвестицій в енергозберігаючі проекти Києва можуть складати близько 3 мільярдів доларів. Ми вже бачимо зацікавленість багатьох міжнародних інституцій у таких проектах і працюємо над розробкою інвестиційних програм в цьому напрямі», – сказав він.

Читайте такожКличко доручив перевірити "Київенерго" щодо ціноутворення тарифів

При цьому Ігор Ніконов підкреслив, що надважливу роль у розвитку енергозберігаючих технологій у Києві та Україні відіграли ухвалені кілька місяців тому закони щодо енергетичної модернізації країни: «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» та «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» від 09.04.2015.