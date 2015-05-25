У центрі Києва з квітня демонтували понад 400 незаконних носіїв реклами

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, співробітники підприємства щодня інспектують столичні вулиці, щоб очистити їх від "візуального сміття".

Зазначається, що підприємство щотижня демонтує десятки незаконних конструкцій, а також носії, що не відповідають концепції розміщення зовнішньої реклами в Києві.

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"Робота почалася з очищення центру столиці, тобто з найцінніших нульової та першої зон розміщення. З квітня 2015 року, згідно з наказами Департаменту архітектури та містобудування, демонтовано понад 400 рекламних засобів, незалежно від їхнього інформаційного наповнення. Значно краще стали виглядати вулиці Хрещатик, Червоноармійська, Грушевського, Шота Руставелі, Льва Толстого, Бессарабська площа та інші", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, у столиці нині налічується понад 21 тисяча конструкцій, з яких приблизно чверть (25%) – нелегалізована. У більшості – це не окремо розташовані великі щити, а дрібні вивіски, виносні штендери, наклейки, хаотично розвішані на фасадах будівель, стовпах та кіосках, тощо.

Згідно з повідомленням, демонтовані конструкції знаходяться на штрафному майданчику КП "Київреклама". Підприємці можуть їх повернути, сплативши за демонтаж та зберігання, а потім, при бажанні, оформити дозвіл на розміщення в Центрі надання адміністративних послуг Києва.