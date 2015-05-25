На столичному Хрещатику у вихідні проводитиметься танцювальна зарядка «FunUp»
У Києві щосуботи та щонеділі з 12.00 до 20.00 на Хрещатику від вулиці Прорізної до вулиці Богдана Хмельницького відбуватиметься спортивно-розважальний захід «FunUp».
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Віталій Кличко.
Танцювальна зарядка відбуватиметься щотижня до 1 листопада 2015 року.
Відповідальність за підготовку і проведення заходу взяла на себе громадська організація «Українська федерація вейкбордингу та воднолижного спорту», ініціативу якої підтримала міська влада.
Читайте такожДо Дня Києва хочуть реконструювати три парки і Труханів острів
Головне управління МВС України в Києві забезпечуватиме охорону громадського порядку з перекриттям на Хрещатику руху транспорту під час проведення заходу. Традиційно КМДА забезпечить чергування бригад швидкої медичної допомоги.
Як відомо, авторами зарядки «FunUp» є Віталій та Володимир Клички.
Раніше УНІАН повідомляв, що на Михайлівській площі 16 травня відбулось відкриття Дня Європи в Києві. Традиційно відкривали День Європи флешмобом барабанщиць Київського державного будинку художньої та технічної творчості.