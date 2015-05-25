На столичному Хрещатику у вихідні проводитиметься танцювальна зарядка «FunUp»

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Віталій Кличко.

Танцювальна зарядка відбуватиметься щотижня до 1 листопада 2015 року.

Відповідальність за підготовку і проведення заходу взяла на себе громадська організація «Українська федерація вейкбордингу та воднолижного спорту», ініціативу якої підтримала міська влада.

Читайте такожДо Дня Києва хочуть реконструювати три парки і Труханів острів

Головне управління МВС України в Києві забезпечуватиме охорону громадського порядку з перекриттям на Хрещатику руху транспорту під час проведення заходу. Традиційно КМДА забезпечить чергування бригад швидкої медичної допомоги.

Як відомо, авторами зарядки «FunUp» є Віталій та Володимир Клички.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Михайлівській площі 16 травня відбулось відкриття Дня Європи в Києві. Традиційно відкривали День Європи флешмобом барабанщиць Київського державного будинку художньої та технічної творчості.