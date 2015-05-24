До Дня Києва хочуть реконструювати три парки і Труханів острів

Столична влада до Дня Києва, 31 травня, планує провести реконструкцію парків імені Олександра Пушкіна, Дарницького шовкового комбінату, «Нивки» і Труханів острів.

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це заявив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов під час інспекції стану реконструкції парку імені Пушкіна 23 травня.

"Завдяки зусиллям міської влади та допомозі інвесторів до Дня Києва парк Пушкіна буде оновлено", – зазначив Ніконов.

Як повідомив перший заступник голови КМДА, на даний момент вже виконано перший етап робіт з реконструкції парку, і завдяки активній підтримці інвесторів столичній владі вдасться оновити його до Дня Києва.

«Парк перетвориться на центр дозвілля – тут відбуватимуться різні культурно-освітні акції для киян. Зокрема, у ньому проходитиме «Арт-пікнік Слави Фролової», – сказав Ніконов.

Читайте такожПеревірки на велосипеді: Кличко проінспектував Труханів острів (фото, відео)Також він додав, що для зручності та безпеки гостей у парку загалом заплановано здійснити благоустрій понад 14 тис. кв. м території, облаштувати громадські вбиральні та оновити освітлення, реконструювати асфальтові доріжки площею більш як 2 тис. кв. м.

«Це один із понад 20 парків столиці, які увійшли у програму «Київські парки». Програма передбачає оновлення парків міста із залученням громадськості, з урахуванням побажань мешканців, аби створити дійсно зони відпочинку, дозвілля і культури для киян», – заявив Ніконов.