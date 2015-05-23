У Києві намагалися підпалити офіс волонтерів, які допомагали бійцям АТО

Невідомі кинули у вікно пляшку із запальною сумішшю, повідомляється на сторінці організації у Facebook.

"Великої пожежі вдалося уникнути лише завдяки тому, що під час нападу на офіс в будівлі перебували волонтери, які готували для відправки в зону АТО черговий вантаж з дорогими медикаментами, а також оперативності бригади МНС, яка в лічені хвилини прибула для ліквідації пожежі", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні вранці на вулиці Жилянській здійснена спроба підпалу зловмисниками офісу «Союз учасників АТО України», яка... Posted by Спілка Учасників АТО України on 23 травня 2015 р.

Коментуючи можливі причини інциденту, голова Союзу учасників АТО України» Ярослав Козлов зауважив, що цей напад, можливо, пов'язаний із серією подібних подій в інших містах і є черговою спробою терористів залякати народ.

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Місцеві правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. З місця підпалу вилучені залишки ємності, використаної злочинцями, а також зразки легкозаймистої речовини.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками частини 2 статті 194, статті 15 - замах на умисне знищення або пошкодження чужого майна.

У даний момент зловмисників розшукує міліція.