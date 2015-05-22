Міська інспекція перевірила працівників ЖЕКів на тверезість

Як йдеться в повідомленні прес-служби КМДА, більшість працівників пройшли тестування, однак знайшлося два фахівці, яким прилад показав наявність алкоголю в організмі. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розповів, що ідея провести перевірку виникла в результаті аналізу звернень киян до контакт-центру 1551, які скаржилися на те, що комунальники перебувають на робочому місці у нетверезому стані.

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«На жаль, імідж комунальника часто асоціюється з людиною неохайною та часто – нетверезою. Ми мусимо шляхом таких перевірок або розвінчати цей міф, або, виявивши такі випадки, протидіяти нетверезості на робочих місцях у ЖЕКах. Адже працівники, які приступають до роботи в стані алкогольного сп’яніння, в першу чергу, наражають на небезпеку себе і чекати від таких спеціалістів якісної роботи не доводиться», – зазначив Петро Пантелеєв, який першим пройшов перевірку на алкотестері (прилад, яким проводили тестування має сертифікат державного зразка).

Зазначена перевірка не була запланованою, тому працівники не знали про неї.

«Більше того, на прохання представників ЗМІ ми на місці обрали додатково ще один ЖЕК поблизу та здійснили перевірку там. Що ж стосується людей, в яких виявлено алкоголь, то до них будуть застосовуватися дисциплінарні санкції. Однак, якщо в подальшому у процесі таких тестувань будуть виявлені люди, які дозволяють собі прийти на роботу в нетверезому стані, вони будуть звільнені», – заявив він.

Нагадаємо, що за дорученням мера Києва Віталія Кличка, системно питаннями перевірки кваліфікації працівників ЖЕКів, якістю їх роботи з людьми і, в тому числі, тверезістю на робочих місцях, буде займатися спеціальна житлово-комунальна інспекція Києва. Вона тісно співпрацюватиме зі службою 1551 і виявлятиме найбільш кричущі порушення з боку комунальних служб, зокрема, монополістів – «Київенерго», «Київводоканалу» та ін.