У мережі з'явилася інтерактивна карта ремонту доріг і дворів Києва

Столична влада створила інтерактивну карту ремонту доріг та дворів Києва. Переглянути її можна на ресурсі Yandex.maps. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор Ніконов, передає прес-служба КМДА.

«Карта вже відкрита для широкого загалу і кожен охочий може ознайомитися з інформацією про строки та обсяги ремонтування тих чи інших доріг», – сказав він.

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За словами Ніконова, червоним кольором на карті позначені ті ділянки доріг, де відбувається капітальний ремонт.

«Синіми та зеленими позначками визначаються поточні та капітальні ремонти міжквартальних проїздів та прибудинкових територій міста строком до листопада 2015 року», – додав перший заступник голови КМДА.

Карта доступна за посиланням: https://maps.yandex.ua/?um=S9dKu0i3BKVLZPxK5TKFJR9Y2OuHk7w1&l=map