На Позняках під забудову засипають озеро, якого за документами не існує (фото)

Про це у соцмережі повідомив депутат Київради Василь Гацько. Він відзначив, що про знищення озера, йому повідомили місцеві мешканці. "Ми виїхали на місце для з'ясування обставин. Інформаційний стенд, передбачений законодавством, з зображенням об'єкту, замовником, проектувальником, підрядником, відповідальними особами та іншою інформацією відсутній. Необхідних документів у прораба немає. Дозвіл на початок будівельних робіт та картка порушення благоустрою відсутні", - повідомив Василь Гацько.

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Він додав, що громадських слухань щодо можливої забудови на місці озера не було, тож мешканцям нічого невідомо про те, хто і чому привіз техніку та розпочав будівельні роботи.

"Увесь цей бардак виявився підготовкою території для будівництва кількох житлових будинків на замовлення комунального підприємства. Ця ділянка була передана інвестору для житлової забудови, частина квартир з якої піде для постраждалих від афери "Еліта-центр". На це є свіже рішення Київради", - наголосив Василь Гацько.

При цьому він додав, що у документах, які проходили Київраду, немає ніякого озера. Депутат прогнозує, що через відсутність обговорення з громадою та порушення вимог законодавства на цьому місці також може виникнути будівельний конфлікт.

Водночас, як повідомили "Українській правді. Київ" у КП "Житлоінвестбуд-УКБ", яке будуватиме житло по вул. Здолбунівській, ніякого озера там немає. "Частина ділянки, відведеної під будівництво, розташована в низині, де збирається вода, утворюючи багнисту територію. Це не є озером", - йдеться в повідомленні забудовника.

"Житлоінвестбуд-УКБ" посилається на лист КП "Інститут генерального плану міста Києва" від 02 грудня 2014 року, за яким "на ділянці відсутні водні об’єкти".

"Розташування багнистих територій створює значний дискомфорт для мешканців сусідніх будинків. Жодних звернень про "збереження озера" від місцевих мешканців ніколи не надходило. Земельна ділянка не є в переліку зелених зон Києва", - додав забудовник.

У компанії наголосили, що отримали ділянку під будівництво за рішенням Київради від 26 грудня 2014 року, а 30 грудня 2014 року підписали інвестдоговір.

"КП "Житлоінвестбуд-УКБ" вже оплатило КП "Київське інвестиційне агентство" компенсацію за підготовчі роботи 3 млн 41 тис. 397 грн та 1% на розвиток інфраструктури – 5 млн 68 тис. 995 грн", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що постраждалі інвестори "Еліти-Центр" отримають 8% збудованого житла (3 826,32 кв. м) і закликали політиків, громадських активістів "не зловживати довірою людей і не шукати гучних скандалів там, де їх немає".

"Проект житлової забудови на вул. Здолбунівській проводиться з урахуванням всіх екологічних стандартів, має правовий статус і не завдає шкоди Києву та його громаді", - йдеться в повідомленні. "Житлоінвестбуд-УКБ" має намір задати будинок в експлуатацію у 2016-2017 роках.