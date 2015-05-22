Чиновники пропонують перенести частину підприємств Києва в область

Київська обласна державна адміністрація пропонує перенести частину промислових підприємств столиці в область, що дозволить звільнити близько 5 тис. гектарів території Києва.

Про це на міжнародній конференції «Інвестиції в альтернативну енергетику та енергоефективність» у рамках проекту «Український інвестиційний діалог» повідомив заступник голови Київської облдержадміністрації Лев Парцхаладзе.

«У Києві 5 тис. гектарів задіяно під промислову територію. Протягом кількох років хоча б 1 тис. гектарів можна перенести з Києва в область», - сказав він.

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Також, за словами Парцхаладзе, Київська облдержадміністрація розвиватиме туризм і транспортну інфраструктуру області.

«Дуже великий акцент хочемо зробити на туризмі. У нас практично ніхто туристичний напрямок не розвивав», - зазначив заступник голови Київської ОДА.