У Києві обклеїли стікерами майже сотню незаконних рекламних конструкцій (фото)

Якщо на носії з’явилася яскрава наклейка з написом: «Незаконний рекламний засіб. Підлягає демонтажу. КМДА» — це означає, що він розміщений протиправно, і протягом кількох днів буде демонтований. На сьогоднішній день марковано вже 89 конструкцій (72 лайтпостерів і 17 щитів). До кінця місяця планується позначити ще 161 носій в історичному центрі Києва. Потім стікери клеїтимуть в інших районах. Про це повідомляють у комунальному підприємстві.

Інспектори «Київреклами» спільно з волонтерами маркують стікерами незаконні рекламні конструкції. Якщо на носії з‘явилас... Posted by КП "Київреклама" on 21 Май 2015 г.

Як зауважують у КП «Київреклама», робота з очищення столиці від незаконної реклами, яка спотворює зовнішній вигляд Києва, проводиться за дорученням Київського міського голови Віталія Кличка. Підприємство спільно з представниками громадськості продовжує попереджати операторів рекламного ринку про те, що їхні конструкції підлягають знесенню.

Читайте такожУ Києві боротимуться з незаконною рекламою за допомогою яскравих стікерів

КП «Київреклама» просить рекламодавців підтримати ініціативу із очищення Києва від «візуального сміття» і не розміщувати рекламу на незаконних носіях, що підлягають демонтажу.