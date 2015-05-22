Кличко обговорив столичні реформи з президентом Європейської народної партії

Київ, як би це складно не було, втілюватиме реформи і запроваджуватиме новітні технології для ефективного управління містом.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у Ризі під час зустрічі з президентом Європейської народної партії, депутатом Європарламенту Джозефом Долом, повідомляє прес-служба КМДА.

«Від цього залежить і поліпшення економічної ситуації, і посилення безпеки, і розбудова Києва як європейської столиці, – підкреслив Віталій Кличко. – Україна обрала свій шлях. Він – до Європи. І щоб його здолати, ми повинні ще багато чого зробити. При чому, рішуче і кардинально, а не думати, що половинчаті заходи будуть ефективними».

У латвійській столиці Віталій Кличко взяв участь у зустрічі лідерів ЄНП країн Східного партнерства.

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Президент ЄНП у розмові з Віталієм Кличком зазначив, що Європа підтримує Україну в її прагненнях і очікує злагодженої роботи усіх гілок влади і проєвропейських політичних сил задля втілення необхідних кроків для європейської інтеграції.

У декларації саміту Європейської народної партії, який відбувся у Ризі перед самітом Східного партнерства, зокрема зазначено, що лідери ЄНП, ЄС і країн Східного партнерства очікують введення безвізового режиму з Україною і Грузією в 2016 році, після звіту Єврокомісії на основі оцінки виконання відповідних критеріїв.